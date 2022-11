Prevenzione alle truffe, oggi e domani l’incontro con gli anziani di Aprilia

Nell’ambito dell’attività di prevenzione del fenomeno delle truffe agli anziani e del relativo contrasto richiesto dal Comandante Provinciale e pianificato nell’attività del Reparto Territoriale di Aprilia, il Comandante della Stazione di Aprilia terrà un incontro con gli anziani iscritti alle associazioni, al fine di informarli in merito alle tecniche poste in essere dai malfattori per truffare i malcapitati.

Gli incontri saranno oggi, venerdì 11 novembre 2022, alle ore 17:00, presso il centro anziani “Toscanini”, sito in Aprilia via Parigi 4, e domani 12 novembre 2022 alle ore 17:30, presso il centro anziani “Montarelli”, sito in Aprilia, via salvatore di Giacomo 77.