L’attività di prevenzione della violenza nel calcio porta all’emissione di quattro DASPO “fuori contesto”, il tipo di divieto di accesso alle manifestazioni sportive che può essere emesso anche se il reato commesso non ha legami con l’evento sportivo stesso.

La Divisione Anticrimine della Questura di Latina ha emesso e notificato quattro provvedimenti nei confronti di altrettanti soggetti, tra cui un minorenne, tutti denunciati in stato di libertà per reati connessi al porto di oggetti atti ad offendere e a condotte riconducibili a dinamiche di gruppo tipiche degli ambienti “ultras”.

Due dei provvedimenti riguardano soggetti trovati in possesso, nel corso di controlli mirati, di una mazza da golf mentre si recavano presso un impianto sportivo della provincia. Per altri due individui, fermati durante un controllo della volante sul territorio e trovati in possesso di tirapugni e altro materiale idoneo all’offesa, sono stati emessi D.A.SPO. della durata di cinque anni, con prescrizione dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Entrambi i soggetti infatti, già in passato erano risultati destinatari di provvedimenti analoghi e pertanto in quanto recidivi per loro sono scattate le più gravose prescrizioni inerenti gli obblighi di firma, convalidati dal G.I.P. del Tribunale di Latina lo scorso 8 novembre.

L’azione della Polizia di Stato estende il controllo non solo agli eventi sportivi, ma anche alle condotte poste in essere al di fuori degli stadi, quando indicative di una pericolosità concreta ed inerenti soggetti abituali frequentatori degli stadi e delle manifestazioni sportive.