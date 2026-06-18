Prevenzione e salute: il truck sanitario della Asl fa tappa a Bassiano e Fondi

Continua senza sosta il viaggio della prevenzione sul territorio pontino. Dopo lo straordinario successo delle tappe di fine maggio, che hanno registrato oltre 550 prestazioni tra Maenza, Roccagorga, Pontinia e Sabaudia, il truck sanitario attrezzato della Asl di Latina è pronto a ripartire per offrire screening gratuiti, esami e attività di counseling.

L’iniziativa si inserisce nel solco della cosiddetta “medicina di iniziativa”: un approccio proattivo della sanità locale che sceglie di andare incontro ai cittadini direttamente nelle piazze e nei contesti lavorativi, con l’obiettivo di intercettare i fattori di rischio e favorire la diagnosi precoce prima dell’insorgere delle patologie.

Il calendario delle tappe (ore 9:00 – 16:30):

22 e 23 giugno – Bassiano: l’ambulatorio mobile sarà presente nell’area parcheggio dell’ex campo sportivo in via Madonna degli Angeli.

Dal 24 al 26 giugno – Fondi: una tre giorni speciale interamente dedicata ai lavoratori delle aziende agricole e del Centro Agroalimentare all’ingrosso. Il truck stazionerà presso il MOF di viale Piemonte.

In tutte le date indicate, i cittadini e i lavoratori potranno accedere liberamente a una vasta gamma di prestazioni sanitarie: