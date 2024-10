Prevenzione e salute: le iniziative in provincia di Latina

In provincia di Latina si stanno svolgendo numerose iniziative di sensibilizzazione e prevenzione sanitaria, mirate a promuovere la salute e il benessere della comunità. Diverse associazioni e istituzioni collaborano per fornire servizi di prevenzione e diagnosi precoce, con un focus particolare sulla lotta contro i tumori e altre patologie. Di seguito, alcune delle iniziative più significative in corso:

Visite senologiche gratuite con Acqua & Sapone e LILT

Dal 5 ottobre al 2 novembre, grazie alla collaborazione tra Acqua & Sapone e la Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori (LILT), un ambulatorio mobile sta facendo tappa in 21 città italiane per offrire visite senologiche gratuite nei pressi dei punti vendita. Martedì 22 ottobre, il camper della prevenzione ha fatto tappa a Latina, in via Isonzo, dove il Dott. Maurizio Dorkin, insieme alla Dott.ssa Viviana Ricci e alle volontarie della LILT, ha effettuato 50 controlli gratuiti. L’iniziativa ha registrato un’ampia partecipazione, con quasi 200 prenotazioni per visite future.

Oltre a fornire diagnosi precoci, il tour promuove l’importanza di stili di vita salutari, autopalpazione periodica, attività fisica regolare e alimentazione sana.

Il Villaggio della Prevenzione a Fondi

Domenica 27 ottobre, Piazza De Gasperi a Fondi ospiterà il “Villaggio della Prevenzione” dalle 9:00 alle 14:00. L’evento, organizzato in collaborazione con il Comune di Fondi, l’ASL di Latina, la Breast Unit e numerose associazioni, mira a sensibilizzare la popolazione sull’importanza della prevenzione. Durante l’evento, saranno disponibili counselling senologici, screening oncologici, misurazioni dei fattori di rischio per malattie croniche e attività di informazione sui corretti stili di vita.

Regina Abagnale, presidente di ANDOS Fondi, sottolinea l’importanza della prevenzione e dei controlli periodici, invitando la comunità a partecipare alle attività e alla camminata solidale “Fondi in Rosa”.

Incontro sulla dermatoscopia a Sabaudia

Il 25 e 26 ottobre, Sabaudia sarà sede dell’11° incontro di casistica dermatoscopica interattiva, organizzato dalla LILT presso l’Hotel Oasi di Kufra. L’evento si concentrerà sul confronto tra esperti di dermatologia, con un focus sulla prevenzione e diagnosi del melanoma, una delle forme tumorali cutanee più diffuse negli ultimi anni. “La prevenzione è fondamentale,” afferma il Dott. Alessandro Annetta, sottolineando l’importanza di diagnosi tempestive per migliorare la qualità della vita dei pazienti. L’incontro vedrà la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, che si confronteranno su tecniche e casistiche per migliorare le pratiche diagnostiche e terapeutiche.

Queste iniziative testimoniano l’impegno delle istituzioni e delle associazioni locali nella promozione della salute e della prevenzione, offrendo alla comunità strumenti concreti per affrontare e prevenire le malattie.