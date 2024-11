Prevenzione e sicurezza, nel cuore di Latina il servizio della Polizia Locale

Un servizio di controllo straordinario con un impiego massiccio di personale per un’azione congiunta di sicurezza e prevenzione. E’ con questo obiettivo che nella giornata di ieri, nelle zone centrali della città, gli uomini della Polizia Locale di Latina sono scesi in campo sotto l’attento coordinamento della Comandante facente funzioni Sabrina Brancato.

Un intervento, in accordo con il sindaco di Latina Matilde Celentano, che ha visto l’impiego di pattuglie appiedate e in auto e che si è articolato in due turni: dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 19.

“Il presidio capillare e la visibilità delle forze dell’ordine sono fondamentali per creare un ambiente più sicuro e per dimostrare che siamo presenti, pronti a intervenire e a rispondere alle esigenze della comunità – ha dichiarato il sindaco Matilde Celentano -. Grazie al servizio straordinario svolto dalla Polizia Locale, sul territorio con 24 agenti e 12 mezzi, sono state accertate 128 violazioni al codice della strada che vanno dagli attraversamenti sui marciapiedi alle soste vietate. Effettuati, inoltre, controlli anti-bivacco e dei parcometri non funzionanti, con relativa segnalazione alla società responsabile, e interventi, in sinergia con Abc, per errato conferimento dei rifiuti. Il servizio si è svolto in auto, ma anche a piedi: gli agenti hanno percorso le strade della città per sorvegliare la sicurezza della zona e facilitare il contatto diretto con cittadini.

Il presidio di ieri – conclude la prima cittadina – rappresenta un passo significativo per rafforzare la prevenzione e per far sentire il sostegno delle istituzioni al servizio della città. Ringrazio, per questo, la comandante facente funzioni Sabrina Brancato e tutti gli agenti della Polizia Locale per il lavoro svolto. Nella giornata di ieri è stata privilegiata l’area centrale, ma verranno programmati altri controlli capillari del territorio, in stretta collaborazione con le forze di polizia, per rispondere tempestivamente alle necessità dei cittadini, per migliorare la sicurezza urbana e per accrescere la presenza sul territorio”.