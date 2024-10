‘Prevenzione rosa’ di Latina: conferenze con esperti e screening gratuiti aperti a tutta la cittadinanza

Sabato 12 ottobre si terrà l’evento “Prevenzione in rosa” organizzato dalla Asl e dal Comune di Latina, in collaborazione con la Regione Lazio, l’Università Sapienza – Polo Pontino, la Croce Rossa Italiana e varie associazioni. L’iniziativa, che si svolge nell’ambito dell’ottobre rosa, è dedicata alla prevenzione e alla sensibilizzazione sulla salute femminile, in particolare riguardo al tumore al seno e altre patologie.

La mattinata, dalle 10 alle 12, sarà dedicata a conferenze nella sala De Pasquale del Comune, con esperti che parleranno di screening oncologici, prevenzione delle malattie della pelle, diabete e alimentazione. Nel pomeriggio, dalle 12 alle 18, nei Giardini del Comune si terrà il *Villaggio della Salute*, dove verranno offerti screening gratuiti, inclusi esami oncologici, dermatologici e diabetologici, oltre a corsi su stili di vita sani.

Il sindaco Matilde Celentano ha sottolineato l’importanza della prevenzione, parlando anche della sua esperienza personale nella lotta contro il tumore al seno, e invita tutte le cittadine a partecipare attivamente agli screening gratuiti per una diagnosi precoce.

Questa giornata non solo promuove la salute, ma rappresenta anche un momento di riflessione e solidarietà per chi sta affrontando malattie come il tumore al seno.