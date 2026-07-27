Prevenzione sul litorale pontino: controlli tra Terracina, Fondi e San Felice

Servizio straordinario di controllo del territorio nella notte tra sabato e domenica lungo la fascia costiera del sud pontino. I Carabinieri della Compagnia di Terracina hanno passato al setaccio i comuni di Terracina, Fondi, San Felice Circeo e Sperlonga nell’ambito di un’operazione finalizzata alla prevenzione dei reati predatori, al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e al monitoraggio della movida notturna.

L’attività dei militari si è concentrata in particolar modo sui flussi di traffico e sulle arterie stradali a ridosso dei locali più frequentati nel fine settimana. Il bilancio dei controlli conta 82 persone identificate, quattro delle quali già note alle forze dell’ordine e 46 autoveicoli fermati ai posti di blocco. Le pattuglie hanno inoltre eseguito ispezioni in nove esercizi commerciali della zona, elevando tre sanzioni per violazioni del Codice della Strada.