Prima il BiP, poi l’A2: Aurora Donato firma con la Polisportiva Galli

Da Piazza del Popolo all’A2, Aurora Donato, playmaker-guardia pontina, firma con la Polisportiva Galli. La giovane classe 2008 vestirà la maglia della formazione di San Giovanni Valdarno nella prossima stagione.

La cestista, alta 170 centimetri, arriva dopo il percorso di crescita sviluppato all’interno del progetto Lupe San Martino, esperienza che le ha consentito di confrontarsi con realtà di alto livello sia dal punto di vista tecnico che competitivo. Nell’ultima annata ha fatto parte del gruppo dell’Alama San Martino di Lupari, alternando l’attività tra Serie A1, Serie B e campionati giovanili nazionali.

Proprio nel torneo cadetto la giovane cestista ha dimostrato grande continuità offensiva, chiudendo la stagione 2025/26 con 340 punti complessivi, per una media di 12,6 punti a partita. Numeri che confermano le sue qualità e il percorso di crescita intrapreso nonostante la giovanissima età.

Il suo talento non è passato inosservato nemmeno in ambito azzurro. Donato è infatti entrata nel giro delle Nazionali giovanili, partecipando al prestigioso Torneo di Mannheim con l’Italia Under 18 e facendo parte anche del progetto Team SSN Next Gen Under 19 femminile, esperienze che hanno contribuito alla sua maturazione tecnica e personale.

Per lei, prima ci sarà però l’impegno del Basket in Piazza: la giovane, miglior giocatrice della scorsa edizione, fronteggerà le altre 5 squadre con la “sua” Pasta La Forza, con esordio previsto per mercoledì sera. Occhi puntati, dunque, su una delle atlete di punta della terza edizione.