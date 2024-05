Prima la lite, poi la coltellata: ferito il gestore di un locale al Lido di Latina

Paura questo pomeriggio al Lido di Latina dove, il gestore del ristorante-paninoteca Capitan Vasco, è stato accoltellato da un uomo che si trovava lì per pranzare con la sua comitiva.

Una banale discussione, a causa del conto troppo salato, è degenerata rapidamente con l’aggressore che si è scagliato contro il proprietario del locale, un 65enne del posto, accoltellandolo ad un fianco prima di darsi alla fuga insieme al gruppo. L’uomo, stando ad una prima ricostruzione, è stato accompagnato in ospedale in auto dove è stato operato d’urgenza. Non sarebbe però in pericolo di vita.

Sul posto sono intervenute le volanti della Questura di Latina che hanno avviato le prime indagini per risalire al responsabile.