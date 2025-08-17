“Prima o poi ti uccido”, litiga con il padre e lo minaccia: un denunciato a Fondi

Un 42enne di Fondi è stato denunciato dalla Polizia per minacce aggravate.

I comportamenti dell’uomo sono stati resi noti alle autorità dal padre, il quale ha ricevuto minacce di morte dal figlio convivente che, a seguito di un’accesa discussione, aveva poi lasciato l’abitazione a bordo della propria vettura gridando: “prima o poi t’atterro, tanto mi faccio 7 anni di carcere ed esco”. Il 42enne ha poi affermato di avere una pistola.

Nonostante le minacce subite, il padre ha deciso di non perseguire penalmente il figlio, ma sono comunque stati avviati gli accertamenti del caso, seguiti da una perquisizione domiciliare che ha portato a rinvenire una fedele imitazione di una pistola 92 Beretta, priva di tappo rosso, munita di caricatore e con canna occlusa, oltre a 2 cartucce a salve.

In via precauzionale, la Polizia ha ritenuto necessario ritirare cautelarmente la licenza di porto fucile uso caccia posseduta dal genitore, nonché tre fucili e oltre cento cartucce, il tutto legittimamente detenuto.