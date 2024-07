Prima settimana da applausi, il pubblico premia il Basket in Piazza

Si è conclusa la prima settimana del I Trofeo Città di Latina, inaugurato dal Ministro per lo Sport e I Giovani Andrea Abodi, in tribuna a seguire le fase iniziali del torneo, diviso tra le categorie Junior e Senior. Sette serate, 14 partite in una grande cornice di pubblico, sia in in tribuna che intorno al perimetro del campo allestito nell’area di Piazza del Popolo. Un vero e proprio Villaggio della pallacanestro, che comprende due campi di minibasket e spazi di aggregazione. Ieri sera due partite tiratissime, con esiti incerti sino al suono della sirena. Negli Junior il Basket del Golfo ha superato I Goonies di un punto (62-61), mentre Onoranze Funebri La Riviera solo nelle battute conclusive è riuscita a staccare nel punteggio Turi Rizzo, al culmine di una rimonta di carattere.

Oggi alle 19 Globaltel – Le Pulcine (19) e Inlingua – Finocchiaro Consulente Finanziario (21). Fino a sabato I Senior giocano la fase di qualificazione, da Domenica 14 al via I quarti di finale, con abbinamenti incrociati tra i gironi A e B. Gli Junior (girone unico) completeranno la fase di qualificazione il 16 luglio. Dal 17 al luglio via le semifinali. Finali Junior il 20 luglio, finali Senior il 21 luglio.

BASKET DEL GOLFO – I GOONIES 62-61



14-14; 18-10; 19-11; 11-26

BASKET DEL GOLFO: Pezzucco 6, Orgenta, Sepe, Manzi 4, Fargiorgio 16, Catena 1, Silvestri 7, Di Biase 8, Piscopello 2, Passarini 2, Mancini 2, Farinella, Dvornic 10, Mastrobattista 4.

Coach: Cardi

I GOONIES: Trione, F. Zanardi 4, Forte, Penazzi, Di Fulvio, Zampieri 5, Frerè, A. Maiola, V. Zanardi 21, London, V. Ciotoli 29, Boscaro 2, E. Ciotoli.

Coach: S. Maiola

Arbitri: Santini-Cesarano

Ufficiali: Palanca-Giacobone

Dopo il break iniziale di 4-0 per il Basket del Golfo, è pronta la reazione de I Goonies trascinati da Valerio Ciotoli, che spinge la sua squadra sull’8-4. Dall’altra parte si assiste ad un’ ottima prova di Fargiorgio, che piazza due bombe buone a determinare il gap tra le due formazioni. Se il primo quarto è salomonico e scandisce il 14-14, nel secondo sono i tirrenici a prendere il mano il gioco, andando all’intervallo sul 32-24. Nel terzo quarto risultano preziosi i contributi di Pezzuco e Manzi, che fanno da volano il Basket del Golfo, pronto ad accelerare fino al 51-35. Nell’ultimo quarto i valori si rovesciano e Valerio Zanardi suona la carica che scuote I Goonies fino alla parità sul 60-60. Tutto in discussione a 42 secondi dalla sirena, la roulette dei tiri liberi premia il Basket del Golfo. Vanno a segno i due liberi della Silvestri, a segno solo uno di Valerio Ciotoli e sbattono sul ferro quelli di Passarini. Il finale è di 62-61 per il Basket del Golfo.



TURI RIZZO – ONORANZE FUNEBRI LA RIVIERA 74-82



20-21; 29-15; 14-20; 9-26

TURI RIZZO: Cucchiaro 7, De Bonis 10, Ascani 9, Triveri 2, Bilotta 13, Burchietti 5, Vecchio 14, Puleo 4, Farina 3, Monti, Alessandrini 7. Coach: D’ Alessio

LA RIVIERA: Franzoni 18, Di Maria 9, Morgante 16, Cristofori 4, Di Giulio 15, Schiavone 2, Pistilli 3, Centra, Mileva 2, De Grande, Luchena 3, Di Gloria 7, Napoletani 3.

Coach: Scapin

Arbitri: Matiacic-Nardin

Ufficiali: Iacobone-Palanca

Nel primo quarto molta precisione al tiro da parte di tutte e due le squadre, con una ricerca continua della bomba da 3. Bilotta ne trova 2, una a testa per Di Gloria e Alessandrini. Dopo 10’ il parziale è di 20-2. Nel secondo quarto La Riviera va subito in bonus e paga lo scotto dei tiri liberi, che Vecchio realizza con ottima percentuale. Il dinamismo di De Bonis fa il resto a favore di Turi Rizzo, contrastata da Morgante, che però da solo non basta. Si va al riposo sul 49-36 per Turi Rizzo. Nel terzo quarto incide l’ingresso di Franzoni, che mette a segno tre punti per una potenziale rimonta de La Riviera, che si ferma al suono della sirena del termine del terzo quarto, sul 63-56 per Turi Rizzo. I segnali sono quelli giusti, a 5:52 dalla sirena finale i due liberi di Di Maria portano la gara sul 65-65. Ci pensano poi Mileva e una bomba di Pistilli a sentenziare il 65-70. Nelle ultime battute la forza atletica di Di Giulio sotto canestro e ancora più la bomba di Di Maria a 29’’ secondi dalla fine legittimano la vittoria finale delle Onoranze Funebri la Riviera.