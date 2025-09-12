Prima uscita stagionale per il Cisterna Volley, domani test di lusso a Perugia

Si inizia a far sul serio in casa Cisterna Volley, domani, sabato 13 settembre, la squadra di coach Morato affronterà il suo primo test stagionale. I pontini scenderanno in campo al PalaBarton di Perugia per un allenamento congiunto di lusso (fischio d’inizio alle ore 18) contro i campioni d’Europa della Sir Susa Vim Perugia.

Un banco di prova di altissimo livello, come sottolineato dal coach Daniele Morato:

“Affrontare Perugia, anche in un allenamento, ha sempre un sapore particolare – ha dichiarato –. Sarà un test che ci metterà alla prova e ci darà indicazioni importanti. Lavoreremo sulle difficoltà che emergeranno durante il gioco, ma la priorità resta il nostro percorso: in questa fase della stagione ci interessa ciò che accade in casa nostra, per trovare gli automatismi giusti. Dopo tre settimane di lavoro fisico e tecnico siamo entrati nel vivo della crescita. L’obiettivo è arrivare pronti all’inizio del campionato e questi test sono la nostra marcia di avvicinamento. Voglio sottolineare la disponibilità del gruppo: i ragazzi hanno voglia di migliorare e i più esperti rappresentano un esempio prezioso per i giovani. Lo spirito è eccezionale e questo aumenta la coesione”.

Al PalaBarton Morato avrà a disposizione l’intero roster, fatta eccezione per Bayram, Currie e Plak, impegnati con le rispettive nazionali nella preparazione al Mondiale. Aggregati al gruppo anche i giovani Pedercini e Luwa. Un test probante, dunque, per misurare la condizione della squadra e proseguire il cammino di preparazione verso il debutto ufficiale in campionato.