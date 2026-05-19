Primati & Delizie: al via la XVIII Edizione. Il Golfo di Gaeta torna a premiare l’eccellenza

I motori sono ufficialmente accesi e l’entusiasmo è palpabile: fervono i preparativi per la XVIII edizione di “Primati & Delizie”, lo storico appuntamento che mette al centro il talento, l’impegno e i successi del panorama sportivo e imprenditoriale del territorio. Giovedì 28 maggio alle ore 20:00 a fare da cornice mozzafiato il Summit Hotel di Gaetafarà da quartier generale a una kermesse che, anno dopo anno, si conferma come uno dei momenti più attesi della stagione.

Dopo il trionfo delle passate edizioni, che hanno visto sfilare campioni e personalità di spicco, la manifestazione organizzata da SportGaetano.tv si appresta a tagliare il traguardo della maggiore età. Con il patrocinio del Comune di Gaeta, della Regione Lazio, ARSIALe del CONI Regionale Lazio, “Primati & Delizie” non è solo una premiazione, ma una vera e propria festa dell’identità locale che sa guardare oltre i confini del Golfo. Lunedì 18 maggio si è tenuta la conferenza stampa ufficiale di presentazione di “Primati & Delizie” 2026. All’incontro con i media hanno preso parte le principali autorità locali e regionali, insieme ai partner che sostengono l’iniziativa.

Al tavolo dei relatori erano presenti il Sindaco di Gaeta, Cristian Leccese, e Cosmo Mitrano (Consigliere Regionale del Lazio, Presidente della VI Commissione Regionale e Presidente Onorario del premio. Insieme a loro, hanno portato il proprio contributo Ornella Di Criscio Coordinatrice Fiduciaria CONI Latina, Francesco Scalesse membro del CdA della Banca Popolare del Cassinate) e Adriano La Croix in rappresentanza del Summit Hotel di Gaeta.

A svelare nel dettaglio l’ambizioso programma e l’elenco dei premiati di quest’anno è stato l’organizzatore e ideatore storico della manifestazione, Antonio Pio Marzullo.

Menzioni speciali del Territorio

Nel corso della Conferenza Stampa si è assistito ad un momento di grande celebrazione anche per il tessuto sportivo locale, con la premiazione ufficiale dedicata a due realtà di spicco del calcio a 5 e dello sport giovanile cittadino:

• Laundromat Futsal Gaeta

• Don Bosco Gaeta

Dopo aver premiato le sopracitate protagoniste del territorio, la Conferenza Stampa ha raggiunto il suo momento clou con la presentazione dei premiati della 18esima edizione di Primati & Delizie, suddivisi in tre categorie.

Nel mare dipinto di Blu

Un blocco interamente dedicato alle imprese e alla salvaguardia legate alla risorsa mare, simbolo indiscusso della città di Gaeta.

• Guardia Costiera

• Alessandra Dubbini (Vela Fiamme Gialle)

• Giulia Fava (Team Femminile Luna Rossa)

Cultura e Territorio

Spazio a chi si è distinto nel sociale, nella formazione, nello sport locale e nella promozione dei valori comunitari.

• Premio Enogastronomia: Istituto Alberghiero “Celletti” di Formia

• Premio Cultura: Vincenzo Buonomo (Magnifico Rettore della Pontificia Università Lateranense)

• Premio Oltre le Barriere: Chiara Vingione (Basket Forever)

• Premio Stella Biancorossa: Manuel Inzitari (Serapo Sport Gaeta)

• Premio Allenatore Top: Alessandro Bagalà (Formia Futsal)

Tradizione e Innovazione

I grandi nomi dello sport nazionale, del giornalismo e della medicina applicata ai massimi livelli professionistici.

• Premio Arbitro Top: Daniele Doveri (AIA)

• Premio Medicina dello Sport: Dott. Bernardino Petrucci (AS Roma)

• Premio Speciale 2026: AS Roma Women Team

• Premio “Gianni Grasso”: Matteo Petrucci (Sky Sport)

• Premio “Francesco Anellino”: Rachele Baldi (AS Roma)

L’evento, anche quest’anno godrà di una visibilità straordinaria: TeleRegione74 seguirà l’intera manifestazione in diretta, portando le immagini della serata in tutto il territorio regionale. Inoltre, per coinvolgere la vasta community digitale e i tifosi, la kermesse sarà trasmessa in diretta streaming sulla pagina Facebook ufficiale di SportGaetano.tv, garantendo una copertura globale a 360 gradi.

Il prestigio di “Primati & Delizie” è sostenuto da partner di altissimo profilo. Un ruolo centrale è ricoperto dalla Banca Popolare del Cassinate (BPC), che in qualità di Main Sponsor conferma la sua vocazione di banca del territorio, sempre vicina alle iniziative che promuovono lo sviluppo culturale, sportivo e sociale della nostra area. La manifestazione si avvale inoltre del fondamentale patrocinio del Comune di Gaeta, della Regione Lazio e del CONI Regionale Lazio.

Antonio Pio Marzullo, ideatore e anima della manifestazione, sottolinea con orgoglio il valore di questa edizione della “maturità“: “Raggiungere la diciottesima edizione è un traguardo che ci riempie di emozione. Quest’anno, più che mai, vogliamo celebrare il legame viscerale che unisce Gaeta a questo evento. ‘Primati & Delizie’ non è solo un premio sportivo, ma uno specchio della nostra identità: una città che corre, che vince e che sa accogliere. Proprio per questo, in questa edizione speciale, abbiamo voluto dare un risalto ancora più forte al connubio con le eccellenze enogastronomiche che il nostro territorio vanta. Le nostre ‘delizie’ sono un patrimonio inestimabile, esattamente come i primati dei nostri atleti e dei nostri imprenditori. È un omaggio alla bellezza e al gusto della nostra terra”.

Tra sport, istituzioni e sapori locali, “Primati & Delizie” si conferma il salotto delle eccellenze. L’appuntamento è dunque fissato per giovedì 28 maggio al Summit Hotel a partire dalle ore 20:00: tra sport, cultura e imprenditoria, la XVIII edizione di “Primati & Delizie” promette di essere, ancora una volta, un racconto indimenticabile di successi e territorio.