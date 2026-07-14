Primato Pasta La Forza, Cosmari chiude terza: stasera gli ultimi verdetti

Il terzo Trofeo Città di Latina – Basket in Piazza entra nella sua fase decisiva. Le vittorie di Pasta La Forza e Cosmari hanno definito le classifiche del Girone A Senior e Junior, mentre sarà la serata di oggi, 14 luglio, a completare il quadro degli accoppiamenti dei quarti di finale.

Nel Senior, Pasta La Forza supera TuriRizzo al termine di una sfida spettacolare e conquista il primo posto del girone da imbattuta. Nel Junior, invece, Cosmari ha la meglio su Chirizzi Macchine Edili, assicurandosi il terzo posto e il pass per i quarti da terza.

Pasta La Forza vince lo scontro diretto: 97-92 a TuriRizzo

Era la partita più attesa del Girone A Senior e non ha tradito le aspettative. Alla Gelit Bip Arena va in scena un confronto giocato a ritmi altissimi, con continui ribaltamenti di fronte e due squadre decise a contendersi il primato fino all’ultimo possesso.

L’avvio è equilibrato, ma Pasta La Forza trova subito maggiore continuità offensiva e chiude il primo quarto avanti 29-26. Nel secondo periodo le triple di Tinto e Ingallina sembrano poter indirizzare il match, ma TuriRizzo resta sempre agganciata grazie a uno straordinario Di Prospero, assoluto protagonista della serata.

All’intervallo, infatti, gli uomini di coach D’Alessio sono avanti di misura sul 49-48. La ripresa è uno spettacolo offensivo. Le due squadre si rispondono colpo su colpo senza concedere tregua. Pasta La Forza si affida ancora alle conclusioni pesanti di Tinto e Ingallina, mentre dall’altra parte Di Prospero continua a trascinare i suoi. Il terzo quarto si chiude in perfetta parità, 79-79, lasciando tutto aperto.

Negli ultimi dieci minuti emergono la maggiore fisicità di Lunardi, dominante sotto canestro, e il talento realizzativo di Tinto, decisivo nei possessi chiave. I 36 punti di Di Prospero non bastano a evitare il ko di TuriRizzo: Pasta La Forza si impone 97-92, chiude il girone a punteggio pieno e si presenta ai quarti di finale da testa di serie.

Tra i migliori in campo spiccano Lunardi con 22 punti, Tinto con 19 e la coppia Ingallina-Nyonkuru, entrambi a quota 13.

Cosmari resiste al ritorno di Chirizzi e vola ai quarti

Successo pesante anche nel Girone A Junior, dove Cosmari supera Chirizzi Macchine Edili per 59-53 e conquista il terzo posto finale.

La formazione guidata da coach Fabiani parte meglio, trovando subito il ritmo con la tripla di Rotondo e le iniziative di Cardarelli, che valgono il 15-9 del primo quarto.

Nel secondo periodo Chirizzi reagisce con un ottimo avvio e riesce anche a mettere la testa avanti, ma Cosmari risponde con maturità, ritrova fluidità offensiva e allunga nuovamente fino al 35-22 dell’intervallo.

Anche nella ripresa i gialli tentano la rimonta, riducendo sensibilmente il divario. Nei momenti di maggiore difficoltà salgono però in cattedra Di Mascolo, protagonista con tre penetrazioni consecutive, e Cardarelli, fondamentali nel mantenere il controllo della gara. Chirizzi torna fino al -4 alla fine del terzo periodo (43-39), ma negli ultimi dieci minuti Cosmari gestisce con lucidità il vantaggio e chiude definitivamente i conti sul 59-53.

Il successo permette a Cosmari di conquistare il terzo posto del Girone A e di qualificarsi ai quarti di finale da terza, dove affronterà i campioni in carica della New Age Erborist.

Ultima giornata decisiva nel Girone B

La fase a gironi si concluderà questa sera con gli ultimi due incontri.

Nel Junior (ore 19.30), Remoin-GlobalTel metterà in palio il secondo e il terzo posto del Girone B. Sono già definiti gli altri accoppiamenti: Never Stops affronterà B Four Beer, mentre Chirizzi Macchine Edili sfiderà New Age Erborist.

Situazione ancora più incerta nel Senior, dove alle 21.30 si giocherà Isolpontinia-Carrozzeria Falcone. Un successo di Isolpontinia potrebbe infatti creare un arrivo a tre squadre a quota due punti insieme a MG Assicurazioni, rendendo decisiva la differenza canestri per stabilire l’ordine dal secondo al quarto posto.

Nessun calcolo, invece, per FisioCare Fisioterapia e Osteopatia, già certa del primo posto nel Girone B e dell’incrocio nei quarti contro B Four Beer, quarta classificata del Girone A.