Primi movimenti di mercato in casa Latina Calcio: ceduto Martignago, arriva Ekuban

Inizia il mercato nei professionisti ed iniziano anche i movimenti ufficiali in casa Latina: annunciata un’entrata ed un’uscita nella giornata di oggi.

La società nerazzurra ha ceduto a titolo definitivo alla Union Clodiense Riccardo Martignago, giocatore che saluta il club nerazzurro dopo un inizio di stagione sottotono, dove ha collezionato solamente 12 presenze ed un assist.

Il calciatore si trasferisce in Veneto a titolo definitivo con un contratto biennale. Questo il comunicato della società: “II Latina Calcio 1932 comunica di aver ceduto a titolo definitivo il calciatore Riccardo Martignago alla Union Clodiense.

La società ringrazia Riccardo per l’impegno e la professionalità dimostrati durante la sua permanenza in nerazzurro e gli augura le migliori fortune per il prosieguo della carriera.”

Al contempo la società nerazzurra ufficializza anche un’entrata, quella preannunciata dell’attaccante ghanese Joseph Ekuban, proveniente dalla Turris, che arriverà a Latina a titolo definitivo.

Ekuban, arriva nella città pontina dopo aver collezionato con la maglia dei corallini 13 presenze all’attivo in questa prima parte di stagione condita da una rete contro il Catania. Di seguito il comunicato societario: “II Latina Calcio 1932 è lieto di annunciare l’arrivo di Joseph Ekuban, attaccante classe 2000, che si unisce alla nostra squadra a titolo definitivo.

Ekuban, arricchirà il reparto offensivo portando dinamismo e qualità.

Benvenuto in nerazzurro, Joseph!”