Primo Piano Triennale dello Sport, Palazzo:”Importanti traguardi da raggiungere”

La giunta regionale del Lazio, presieduta da Francesco Rocca, ha approvato la delibera che indice la Prima Conferenza Programmatica per lo Sport Regionale. A conclusione della conferenza e degli incontri di consultazione con i vari soggetti interessati, si arriverà a definire il Primo Piano Triennale dello Sport.

“Si tratta di una novità assoluta per la nostra Regione, sebbene sia prevista dalla legge regionale del 2015 – ha dichiarato l’assessore allo Sport e Ambiente della Regione Lazio Elena Palazzo -. Mai era stata infatti avviata una programmazione condivisa di tale durata. Abbiamo dei traguardi importanti da raggiungere: rendere lo sport sempre più inclusivo, migliorare l’impiantistica sportiva, organizzare appuntamenti per la promozione dello sport di base fino ad arrivare alla costituzione di una Fondazione per i grandi eventi che veda la collaborazione di pubblico e privato”.

“Al conseguimento di questi obiettivi – ha spiegato l’assessore – si giunge solo se si è capaci di fare un lavoro di squadra e partendo dall’ascolto di tutti i soggetti direttamente coinvolti, compresi anche i cittadini che sono i fruitori dei servizi. Presto avvieremo degli incontri preparatori per la partecipazione di soggetti pubblici e portatori di interesse come il Coni, il Cip, Sport e Salute, Federazioni sportive, Enti di Promozione Sportiva ma anche Università, Istituti Scolastici, Comuni, Provincie, Città Metropolitana e Roma Capitale”.

“Proprio nell’ottica della condivisione nella stessa delibera è prevista la costituzione di un Comitato Tecnico-Scientifico tra le Università del Lazio che fornirà supporto specifico nella stesura del piano triennale e la istituzione di una cabina di regia inter-assessorile, come sede di elaborazione dei contenuti integrati tra le diverse competenze. Programmata, infine, l’attivazione di un Portale Regionale dello Sport per la consultazione e l’espressione di indicazioni e pareri da parte della cittadinanza”, ha concluso l’assessore Palazzo.