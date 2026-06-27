Primo servizio di vigilanza nautica per la Polizia Locale di Latina

Ha preso il via il primo servizio di vigilanza nautica della Polizia Locale di Latina. Con la stagione balneare ormai entrata nel vivo, proseguono le attività di controllo sul litorale, già rafforzate nelle scorse settimane per garantire maggiore sicurezza nella zona del Lido.

Il dispositivo è stato potenziato con l’utilizzo del battello in dotazione al Corpo, impiegato dal Nucleo di Vigilanza Marittima per le verifiche lungo la costa. Gli agenti sono impegnati in particolare nei controlli sul demanio marittimo, con attenzione alle occupazioni dell’arenile da parte degli esercenti e al rispetto delle ordinanze vigenti.

Il servizio rappresenta anche un ulteriore presidio di sicurezza in mare, inserito nel sistema di coordinamento con la Capitaneria di Porto, soprattutto nei fine settimana, quando il litorale pontino registra una maggiore presenza di bagnanti e visitatori.

L’obiettivo è assicurare una fruizione ordinata degli stabilimenti e degli spazi balneari, offrendo allo stesso tempo supporto ai cittadini e ai turisti che raggiungono il mare di Latina.