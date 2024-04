Primo trofeo Città di Latina, torna il basket estivo in piazza

In estate torna il basket in piazza a Latina. Dall’ 1° al 21 luglio serate sotto canestro in Piazza del Popolo, dove per l’occasione del “I Trofeo Città di Latina” verrà allestita l’arena ed una tribuna per il pubblico, con capienza da 350 persone.

L’iniziativa è stata presentata questa mattina presso il Circolo Cittadino dall’associazione Amici del Basket, sodalizio nato dall’unione di intenti di amici, con l’obiettivo di riportare la magia e lo spirito di aggregazione delle serate estive.

Conferenza stampa cui hanno preso parte il senatore Nicola Calandrini, presidente della 5a Commissione permanente (Bilancio), il sindaco di Latina Matilde Celentano, l’assessore comunale allo Sport Andrea Chiarato, il presidente del Circolo Cittadino Bruno Bulgarelli.

Calandrini e Bulgarelli sono anche membri del comitato promotore, di cui fanno parte i componenti del consiglio direttivo dell’associazione Gli Amici del Basket: il presidente Massimo Passamonti, Sabrina Benacquista, Mario Provenzano, Elisabetta Massone, Davide Fioriello.

“Tutto è nato da una chiacchierata tra amici – esordisce Massimo Passamonti –, che avevano il piacere di riportare a Latina le serate di pallacanestro, sport che vanta una tradizione importante in questa città”.

Durante le serate di basket, Piazza del Popolo sarà animata da altre attività, per rendere il centro ancora più cuore pulsante. Prossimo passo sarà il varo del regolamento del torneo, tra novità e conferme, come la ripartizione per ogni squadra delle quote atlete e atleti, tesserati FPI e non tesserati, salvaguardando lo spirito amatoriale della manifestazione.

“Uno sport che ha tanti appassionati – aggiunge il sindaco Matilde Celentano – ed è nostra volontà continuare a valorizzare il centro della città, dopo l’istituzione permanente dell’isola pedonale”. La prima edizione del Trofeo Città di Latina avrà una dedica particolare. “Vogliamo ricordare la figura di Pino D’Alessandro, che nel ruolo di presidente provinciale del CONI e assessore comunale ha fatto tantissimo per lo sport a Latina, tanto da firmare personalmente cambiali”.

E’ questo il ritratto da parte di Bruno Bulgarelli, presidente del Circolo Cittadino, che fornirà supporto logistico (spogliatoi) con l’auspicio di tornare anche dalla seconda edizione, ad ospitare il torneo nella storica arena, attualmente oggetto di lavori. Iniziativa che ha trovato il favorevole consenso del senatore pontino Nicola Calandrini: “Con la definitiva istituzione dell’isola pedonale è giusto riempire di contenuti il centro di Latina anche con questi eventi sportivi, che danno lustro alla città tutta”.

Chiusura con l’assessore Andrea Chiarato: “Da tempo i cittadini mi fermano per avere conferma di un torneo di basket estivo, tanta è la voglia di assistere alle gare in notturna. Finalmente abbiamo potuto presentare alla città il progetto.”