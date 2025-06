Attimi di paura e tensione quelli vissuti quelli che si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi al Liceo Grassi di Latina. Un principio di incendio ha fatto scattare l’allarme quando erano ancora in corso gli esami orali della maturità.

In pochi minuti la scuola è stata fatta evacuare, con i Vigili del Fuoco che sono arrivati insieme alle volanti della Polizia per effettuare un sopralluogo. Non ci sarebbero feriti e il principio d’incendio è stato domato fin da subito.