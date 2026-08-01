Prisma Summer Festival: grande attesa per Fred De Palma, LDA e Aka7even

Il Prisma Summer Festival raccoglie grandi conferme dal pubblico, proveniente non solo da Sermoneta, ma da tutto il pontino. L’area del mercato di Monticchio, sempre più colorata, aspetta stasera Fred De Palma, LDA e Aka7even, gli ospiti più attesi della kermesse organizzata dall’Associazione Forever Eventi.

Non solo spettacolo, ma anche l’area food convince i partecipanti: da panini a pizze tonde, dolci e tanto altro per rendere più piacevoli queste calde serate di inizio agosto. I primi due appuntamenti con lo spettacolo hanno riempito la zona del palco, tra l’ilarità di Max Giusti e il dj set di Andrea Damante.

Domani il gran finale, con il live show “Voglio Tornare negli Anni ’90”, il più grande spettacolo italiano dedicato alla musica del decennio, con effetti speciali, animazione, scenografie spettacolari e tutte le hit che continuano a far cantare intere generazioni.