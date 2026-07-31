Priverno, 10 bombe d’aereo neutralizzate dagli artificieri dell’Esercito

Si sono concluse con successo le operazioni di bonifica di 10 bombe d’aereo risalenti al Secondo conflitto mondiale, già messe in sicurezza lo scorso 10 luglio dagli artificieri del 21° Reggimento Genio Guastatori della Brigata Bersaglieri “Garibaldi”.

L’attività, coordinata dalla Prefettura di Latina, che per l’occasione ha attivato il Centro Coordinamento Soccorsi (CCS), è stata pianificata e condotta in stretta sinergia con tutte le componenti istituzionali interessate, garantendo il massimo livello di sicurezza durante ogni fase dell’intervento.

Le bombe, del peso di 100 chilogrammi ciascuna, erano state rinvenute nella nottata del 10 luglio scorso nel territorio del comune di Formia. Dopo le operazioni di messa in sicurezza, gli artificieri dell’Esercito hanno provveduto al trasporto degli ordigni presso un’area idonea e sicura dove sono state accantonate per poi essere spostate in una cava nei pressi del comune di Priverno, dove sono state distrutte mediante dei brillamenti controllati, iniziati il 27 e conclusi il 30 luglio.