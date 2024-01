Priverno, accetta e tanica contro due auto in transito

Due auto danneggiate con una tanica ed un’accetta nei pressi di altrettanti distributori nel corso della notte a Priverno.

Denunciati in un caso un 28enne del posto, originario di Latina, ed un 51enne di Sonnino, che potrebbero essere responsabili anche del secondo episodio.

Inizialmente l’auto di un 23 enne, che era in compagnia di un amico, è stata colpita al faro anteriore destro da due individui a bordo strada.

Immediato l’intervento dei carabinieri del N.O.R. – Aliquota radiomobile, che hanno identificato e denunciato i due per danneggiamento aggravato, mentre il 28enne è stato denunciato anche per porto abusivo di arma. Infatti durante la perquisizione personale e domiciliare sono stati trovati, oltre ad una tanica in plastica trasparente utilizzata per danneggiare l’auto, anche una roncola lunga 37 cm e con lama di 25 cm, nella tasca sinistra del giubbotto del 28enne.

E’ poi emerso che in precedenza un’altra autovettura, guidata da un 37enne del posto, era stata colpita da un’accetta. Al vaglio le immagini di videosorveglianza dei distributori di benzina per verificare la connessione tra i due eventi e l’eventuale responsabilità dei due soggetti già denunciati.