Priverno, allo stadio di corsa contro la fame nel mondo

Sport, gioventù e impegno sociale si fondono in un unico grande evento. La comunità di Priverno si mobilita per la Corsa contro la Fame, in programma domani 3 giugno a partire dalle ore 9 presso lo Stadio Comunale “Antonio D’Annibale” in località San Lorenzo.

L’ evento legato al progetto didattico-solidale internazionale promosso da Azione contro la Fame, che mira a sensibilizzare i più giovani e a raccogliere fondi contro la malnutrizione infantile nel mondo, vedrà la partecipazione attiva di centinaia di studenti dell’istituto comprensivo Don Andrea Santoro di Priverno, pronti a trasformare i propri passi in un aiuto concreto.

l meccanismo della corsa è semplice ma potente: nelle settimane precedenti, i partecipanti hanno cercato i propri “sponsor” (genitori, parenti, amici) che hanno promesso una mini-donazione per ogni giro di pista. Più i ragazzi correranno il giorno dell’evento, più fondi verranno raccolti per sostenere i progetti terapeutici e nutrizionali dell’organizzazione nei paesi più poveri del mondo.

Secondo anno di adesione per la scuola della Dirigente Daniela Franzino che, grazie al coordinamento del docente di educazione fisica Antonio Tuccinardi, scende in campo a sostegno della Corsa contro la Fame.