Priverno, Antonello Costa apre la stagione teatrale con “La vita è un attico”

Parte questo weekend la stagione del Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno, nata grazie alla collaborazione tra il Comune di Priverno, ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da MIC Ministero della Cultura e Regione Lazio, e Matutateatro.

Fino ad aprile si terranno sei appuntamenti con alcune tra le principali proposte della scena nazionale, per un’offerta ampia e diversificata, dove trovano spazio diversi generi che sapranno appassionare il pubblico.

La stagione si apre venerdì 24 novembre, alle ore 21, con l’esilarante commedia in due atti “La Vita è un attico” con Antonello Costa, Valeria Monetti, Gianpiero Perone, Annalisa Costa e la regia di Andrea Palotto.

Un corriere è alle prese con la consegna dell’ultimo pacco della giornata in un palazzo del centro, prima di tornare a casa e godersi il meritato riposo. In questo “bizzarro” stabile, nessuno sembra conoscere il destinatario, a partire dalla strampalata portinaia. Inoltre, sul citofono non sono scritti i cognomi dei condomini. Dopo aver superato l’iniziale stupore, con caparbietà e tanta pazienza, il corriere dovrà anche fare leva sul suo animo sensibile e un po’ malinconico, quando si troverà, suo malgrado, costretto a bussare ad ogni porta, vagando per tutti i pianerottoli alla ricerca del beneficiario del pacco. Qui lo attendono confronti con inquilini tanto bislacchi, surreali e problematici quanto esilaranti. Cosa conterrà questo pacco e, soprattutto, sarà mai consegnato al misterioso destinatario?

Gli attori mettono in scena la vita di un condominio da cui viene fuori un microcosmo particolare, ma anche una forte solitudine di tutti i personaggi, che non hanno contatti, pur vivendo nello stesso palazzo. Il pubblico con un po’ di amarezza si riconosce nei personaggi poiché si evincono i vizi e i difetti di ciò che stiamo diventando: si ride di gusto per tutto lo spettacolo fino a un finale che sorprende tutti.

Fino al 24 novembre sarà possibile ancora acquistare l’abbonamento all’intera stagione che proseguirà poi il 3 dicembre con Duccio Camerini protagonista di “Una vita nel teatro”, un testo di David Mamet, tradotto da Roberto Buffagni e diretto dallo stesso Camerini; venerdì 19 gennaio con il divertente spettacolo Faccia un’altra faccia, di e con Tiziana Foschi; venerdì 9 febbraio con “Uno Nessuno Centomila”, interpretato da Enrico Lo Verso; venerdì 15 marzo con lo spettacolo “Cristo di Periferia”, interpretato da Francesco Montanari; domenica 21 aprile con “Chi me lo ha fatto fare”, di e con Marco Marzocca.

In occasione dell’apertura della stagione, presso il foyer del Teatro Gigi Proietti sarà allestita una mostra a cura di MAD Museo d’Arte Diffusa. Sarà una coppia di artisti (anche nella vita) a esporre le proprie opere nella prima serata: la scultrice Natasha Bozharova e il pittore e compositore Mauro de Martino. La mostra è curata da Fabio D’Achille che ha già in programma una rassegna che accompagnerà l’intera stagione teatrale e tutte le attività ospitate nei prossimi mesi presso il teatro.