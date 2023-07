Priverno, arriva il “Festival di Musica Antica”

A Priverno arriva la I edizione del Privernum Festival di Musica Antica, la manifestazione ideata da Chiara Tiboni, clavicembalista di fama internazionale, docente nei più prestigiosi Istituti nazionali, e dall’ Associazione l’Architasto, di cui è presidente, in collaborazione con il Comune di Priverno che vedrà la Città arricchita della presenza di studenti e di noti e apprezzati docenti professionisti, impegnati in masterclass e in concerti che si svolgeranno in alcuni dei più suggestivi luoghi della cultura, dal 13 al 16 luglio, riempendoli dei suoni e delle note di antichi strumenti.

Il giorno d’inizio è giovedì 13 luglio alle ore 21:00, nell’Auditorium di Santa Chiara, con il concerto “Ars Klarinetti” del Trio Kalamus , con Rodolfo La Banca al corno di bassetto, Bárbara Dias e Marco Mauro ai clarinetti storici. Il concerto nasce con l’intento di avvicinare lo spettatore al mondo del clarinetto attraverso la sua avvincente storia ed evoluzione.

Si continua, venerdì 14 luglio, alle ore 18:30, sempre nella splendida location dell’Auditorium Santa Chiara, con il concerto, di musica italiana del ‘600/700, “Affetti, scherzi e meraviglie” dei due giovani concertisti Arabella Kramer, soprano e Davide Cicconi, al clavicembalo.

Sempre, venerdì 14, ma alle ore 21:00, in Piazza Giovanni XXIII, andrà in scena il terzo appuntamento con “The Drum Circle”, l’Orchestra estemporanea di percussioni, che utilizza oggetti riciclabili, invitando il pubblico alla partecipazione, per dar vita ad un vero e proprio spettacolo fatto di improvvisazioni e contaminazioni, il tutto a cura di Massimo Carrano.

Domenica 16 luglio, alle 18:30, presso la Chiesa di San Tommaso D’Aquino, musicisti e cantanti si esibiranno in “Sacre voci in concerto”, in onore di San Tommaso D’Aquino, in occasione del 700 anniversario della sua canonizzazione.

Il festival si concluderà alle ore 21:00, nell’Auditorium di Santa Chiara, con lo spettacolo “Barocco in Musica”, che vedrà la performance di tutti gli allievi del Privernum Festival.

Il Privernum festival di Musica Antica, nasce da un’importante sinergia tra l’Amministrazione Comunale e l’Associazione L’Architasto impegnata da oltre un ventennio in corsi di musica antica, seminari e lezioni-concerto, in una formula che ha saputo accogliere in modo familiare e amichevole, con la fattiva collaborazione dei cittadini, corsisti e docenti, permettendo la riuscita di un festival capace di coniugare la bellezza delle arti alla bellezza monumentale del patrimonio artistico della Città.

Il Sindaco Anna Maria Bilancia:

“La nostra città diventa sempre più polo di attrazione per i tanti giovani che la scelgono per vivere in e con essa esperienze culturali ed artistiche significative, sapendo di trovare risposte efficaci ai bisogni di accoglienza, socialità e bellezza. Così dopo la ripartenza delle ragazze e dei ragazzi spagnoli dell’Erasmus, che per tre mesi ci hanno arricchito della loro presenza, accoglieremo con entusiasmo i musicisti del Festival di musica antica, provenienti da tutto il mondo e, dopo di loro, saremo pronti ad accogliere, 30 studenti che parteciperanno al Seminario regionale di formazione al federalismo europeo, che si terrà a Priverno, organizzato dall’Istituto di studi federalisti “Altiero Spinelli”, dal Movimento Federalista Europeo del Lazio e dalla Gioventù Federalista Europea del Lazio.”