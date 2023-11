Priverno, arriva il grande classico di Cenerentola nel teatro Gigi Proietti

E’ in arrivo lo spettacolo teatrale “Cenerentola in bianco e nero” a Priverno al teatro comunale Gigi Proietti. Appuntamento a domenica 12 novembre alle 17.30 con la compagnia Proscenio teatro e Mirco Abbruzzetti e Simona Ripari, regia di Marzo Renzi.

Prosegue con successo, presso il teatro comunale Gigi Proietti, “Famiglie a teatro”, la rassegna di teatro ragazzi promossa e sostenuta da ATCL, circuito multidisciplinare del Lazio sostenuto da Mic Ministero della Cultura e Regione Lazio, in collaborazione con il Comune di Priverno e Matutateatro.

Lo spettacolo racconta la vicenda della classica fiaba, attraversando i momenti più cari e noti al pubblico di ogni età, facendo riferimento sia alla versione di Charles Perrault che a quella dei Fratelli Grimm, molto diverse soprattutto nel finale. Da una parte Perrault, che perdona le malefatte della matrigna e delle sue figlie e che vede addirittura Cenerentola accoglierle nel palazzo dove era andata in sposa con il principe (versione bianca). Dall’altra la “zampata” dei Fratelli Grimm, che invece puniscono severamente le sorellastre, facendole accecare da due colombi nel giorno delle nozze di Cenerentola (versione nera).

Non mancheranno pupazzi animati, situazioni divertenti e il coinvolgimento diretto del pubblico. Anzi, sarà proprio quest’ultimo a decidere quale dei due finali è più gradito, e lo farà con una regolare votazione, alzando il foglio che gli verrà consegnato all’ingresso, nella parte bianca o in quella nera.

È uno spettacolo che, pur essendo essenzialmente d’attore, mostra una contaminazione giocosa tra gli attori stessi e l’utilizzo di figure animate di diverso genere: si va dal burattino a stecca con il braccio mobile, al grande pupazzo in gommapiuma, fino a diverse figure piatte animate. L’incontro tra l’attore e la figura sposta lo spettacolo su un piano così fantastico da far diventare tutto incredibilmente vero: la vicenda coinvolge, emoziona, indigna e rapisce i bambini in maniera immediata.

La rassegna Famiglie a teatro proseguirà poi sabato 16 dicembre, alle 17.30, con lo spettacolo Piccolo Principe della compagnia Matutateatro.

Informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp) ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630.

Biglietto d’ingresso ai singoli spettacoli: € 5