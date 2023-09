Priverno, arriva la tradizionale Fiera Nostra in località Fontana Vecchia

Torna l’edizione 2023 della Tradizionale Fiera Nostra, domenica 1° ottobre alle ore 09,00 in località Fontana Vecchia a Priverno.

La fiera offrirà offrendo la vendita di prodotti per la semina necessari per l’agricoltura, finimenti per quadrupedi, selle, cavalli, mucche, maiali, campanacci per greggi, sedie e suppellettili per la casa, cesti, stoffe, merletti, ferramenta, chincaglierie, merceria, soda seggiolini, giocattoli per bambini e altre cose di cui si potesse avere bisogno, durante l’anno, fino a quella successiva.

In occasione della tradizionale Fiera Nostra, la Giunta Comunale, ha deliberato il suo spostamento in località Fontana Vecchia,un’area periferica di notevole importanza storico, paesaggistica e culturale della Città, dove la fontana è da sempre un monumento di grande valore per il territorio.

Il programma arricchirà l’intera giornata fino alle ore 16,00, fra arti e mestieri, banchi fieristici e di prodotti tipici locali, esposizioni di mezzi agricoli antichi ed esibizioni di aratura e trebbiatura; alle ore 10,00 sketch di teatro dialettale “Glio Recunzolo” del Gruppo teatrale “Purpurin” di Anna Maria Scampone. Per i più dinamici,si svolgeranno camminate di testimonianze e racconti verso Colle San Pietro, con Salvatore Capirci dell’Associazione “Sentieri Nord Sud” (prenotazioni al 3397652454). Alle ore 13,00, chi vorrà potrà pranzare al gusto di pizzica, tammurriate e tarantelle con il gruppo musicale, i Briganti dell’Appia.

Per poter giungere alla Fiera, è disponibile il servizio navetta, con partenza da Piazzale XX settembre e arrivo in zona Caciara, come da orari e fermate in locandina. Chi arriva in macchina, potrà parcheggiare nell’area adibita a parcheggio, adiacente la Fiera, alla quale si accede entrando, dalla statale 156 dei Monti Lepini, all’altezza del Santuario della Madonna di Mezzagosto, da via Piperno Vecchia.