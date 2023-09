Priverno, arrivano le Giornate dello Sport Privernate

A Priverno, nell’ambito della “Settimana Europea dello Sport”, aderente alla Comunità Pontina dello Sport, riconosciuta da ACES EUROPE come Comunità Europea dello Sport 2024, organizza le Giornate dello sport Privernate, veri e propri richiami all’azione che nuovamente, quest’anno, creano l’occasione di stilare un ricco calendario di eventi, promotori della disciplina sportiva e del suo importante ruolo all’interno delle nostre vite.

Parole d’ordine: partecipazione e inclusione.

L’iniziativa, lanciata nel 2015 dall’Unione Europea, ha l’obiettivo di avvicinare i cittadini all’attività fisica e diffondere la consapevolezza dei benefici della stessa.

Convegni e più di venti dimostrazioni sportive avranno luogo in diverse aree della Città, dalle Piazze alle strade dell’anello, alle sale cerimoniali, dal campo sportivo fino alle rive del fiume Amaseno e al Borgo Medievale di Fossanova.

Luoghi storici e di interesse naturalistico e paesaggistico del territorio privernate che, per l’occasione, si trasformeranno in vere e proprie palestre a cielo aperto.

Si presenterà così la città di Priverno, che coinvolgerà atleti, associazioni sportive e dilettantistiche del territorio, giornalisti e artisti, dottori e professionisti, Istituzioni, in un turbinio di movimenti ed emozioni.

Ad inaugurare la dinamica manifestazione sarà, sabato 16 settembre, alle ore 17:00, presso la Sala delle Cerimonie del Palazzo Comunale, il convegno “Donna&Sport”, organizzato e promosso dall’Assessora allo Sport, Luigina Vellucci e moderato dal giornalista de “Il Messaggero” Sandro Paglia.

Una preziosa occasione per raccogliere le cronache di atlete e le testimonianze di vissuti sportivi:

Tra questi:

– La delegata provinciale CONI, Alessia Gasbarroni, la quale offrirà il suo contributo trattando il tema dell’emancipazione femminile nello sport;

– Il docente Giuseppe Cecere, dell’Università di Bologna, il quale proporrà un approfondimento sulla condizione delle donne nel mondo sportivo arabo;

– Loredana Pesoli, responsabile di “ASSIST” (Ass. Naz. Atlete APS) che illustrerà i diritti faticosamente conquistati nel corso della storia dalle atlete;

– Nunzia Macci, Presidente de “Ilrosacheosa” e portavoce di tutte quelle donne unite dalla voglia di rimettersi in gioco a seguito della lotta contro il tumore;

– Fiorella Fretta, la 77enne campionessa di atletica leggera che da poco ha scalato sia il Monte Rosa che il Kilimangiaro;

– Roberto Volpe, Medico ricercatore del CNR, che con Women’s hurdles affronterà le difficoltà delle donne nel praticare l’attività fisica e le regole d’oro per superare tali ostacoli.

– Giorgia Fraiegari, giovanissima atleta che tratterà le difficoltà di inserimento della donna nel mondo del ciclismo, spesso ad appannaggio degli uomini.

Il ricco programma di appuntamenti sportivi, si concretizzerà domenica 24 settembre, a partire dalle ore 15,30, con raduno e accoglienza di tutte le realtà sportive in Piazza Giovanni XXIII e coinvolgerà le discipline più eterogenee: dalla pesca al nuoto, alla boxe al taekwondo, dal ciclismo alla podistica, all’atletica leggera alla danza, dal volley al calcio fino al basket. E ancora, dai percorsi funzionali a sfilate e raduni di vespe, bici e sbandieratori.

Un sentito omaggio allo sport in tutte le sue forme!

Giornate intense e avvincenti, promotrici tanto della disciplina sportiva, quanto della parità e dell’uguaglianza, valori fondanti della nostra Comunità.