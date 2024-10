Un cittadino di Priverno, per cause in corso di accertamento, è finito con la propria vettura in un fosso posto al lato del battistrada.

L’uomo avrebbe perso il controllo dell’auto data la scarsa aderenza del veicolo con il manto stradale.

Il malcapitato è stato trasportato in ambulanza presso l’ospedale “Santa Maria Goretti” di Latina, per le cure e gli accertamenti del caso, venendo dimesso subito dopo.