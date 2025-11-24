Priverno brinda al Lotto, vinti 24mila euro

Colpo fortunato a Priverno, dove un giocatore ha centrato una vincita da 24mila euro nel concorso del Lotto. La giocata vincente è stata effettuata in un punto vendita di Via San Vito e Stella, portando una ventata di fortuna nel centro lepino.

La vincita di Priverno si inserisce in un weekend particolarmente ricco per il Lazio, che nelle ultime due estrazioni di venerdì e sabato ha totalizzato premi per 144mila euro.

L’ultimo concorso del Lotto ha distribuito complessivamente 7,7 milioni di euro, portando a 1,16 miliardi il totale delle vincite a livello nazionale da inizio 2025.