Un uomo di 37 anni è caduto mentre era al lavoro finendo dentro ad una betoniera. E’ successo a Priverno, dove l’operaio è stato soccorso dal 118 e portato in una località vicina per essere poi trasportato in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma dove è stato poi operato d’urgenza a cause delle ferite riportate. L’uomo è in condizioni gravi ma fortunatamente sembra non essere in pericolo di vita.