Priverno, cambio assessori ogni sei mesi: l’idea innovativa del sindaco Bilancia

Ogni sei mesi un assessore lascerà il posto ad un altro, per poi rientrare nel semestre successivo. E’ questo il piano del sindaco di Priverno Anna Maria Bilancia per dare all’amministrazione comunale nuove idee e nuove competenze che possano arricchire e dare maggiore impulso alla Giunta.

“Siamo entrati – si legge nella nota diffusa dalla prima cittadina di Priverno – ormai nella seconda parte del nostro secondo mandato amministrativo che scadrà nel primo semestre del 2027. Tante sono le attività portate a termine in questi primi tre anni, sia nel settore delle opere pubbliche, della manutenzione e del miglioramento della città, nella valorizzazione dei suoi luoghi culturali, sia in quelle numerose attività di tipo sociale, economico e culturale a sostegno dei cittadini, delle imprese, delle associazioni edello sviluppo della Comunità, matante altre sono in corso e molte altre, già finanziate o da finanziare, debbono essere ancora realizzate.

Il nostro intento è quello di continuare, supportati dagli Uffici comunali, a lavorare con lo stesso impegno perché il programma di mandato venga completato e, se possibile, anche ampliato. Per aumentare di competenze ed energie la nostra squadra, volendo dare maggiore impulso all’attività della Giunta comunale, è necessario procedere alla rimodulazione di quest’ultima, revocando e riassegnando le deleghe secondo un turn over tra gli Assessori. Ciò consente di creare un nuovo assessorato che sarà ricoperto dalla Consigliera Enrica Onorati, alla quale sono delegate le materie legate alle politiche del lavoro, alle attività produttive – nello specifico all’agricoltura, alle cave, al commercio, all’artigianato, al turismo, alla pesca e alla caccia – e al patrimonio boschivo. Le materie degli altri assessorati resteranno sostanzialmente le stesse, tranne qualche aggiustamento utile a renderne più funzionale la gestione.

Riteniamo una buona opportunità mettere a frutto, a favore della nostra amministrazione, le competenze che Enrica ha sviluppato in cinque anni di amministrazione regionale, nel ruolo di Assessore alle politiche agricole e ambientali, ma non vogliamo rinunciare nemmeno alle competenze di chi ha ricoperto finora, e bene, il ruolo di assessore comunale. Per questo, secondo un calendario prestabilito, ogni sei mesi, un Assessore lascerà il suo posto in Giunta per rientrare sei mesi dopo. In questo modo, grazie alla disponibilità e alla collaborazione di tutti, siamo riusciti a creare lo spazio per un sesto assessorato. Chi lascia temporaneamente la Giunta, continuerà a gestire, insieme al Sindaco, le materie della propria delega senza produrre, così, vuoti ed inefficienze all’attività amministrativa.

Lascia la Giunta, per il primo turno, l’Assessore e Vice Sindaco Antonio Ines, che rientrerà in Giunta la prossima primavera; seguiranno a turno, in questo avvicendamento, tutti gli altri Assessori, uno alla volta, che, come già detto, continueranno a lavorare con impegno e senso del dovere anche in veste Consigliere. Il ruolo di Vice Sindaco sarà affidato temporaneamente all’Assessore Sonia Quattrociocche e tornerà ad Antonio Ines al momento del suo rientro in Giunta. Per completare il nuovo assetto amministrativo della Maggioranza, nei prossimi giorni saranno affidati nuovi incarichi, con compiti di supporto agli assessorati, ai Consiglieri che nel loro ruolo di rappresentanza possono collaborare per dare forza alle attività dell’Amministrazione”.