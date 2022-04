Priverno, candidature aperte per il “Premio Camilla”

Il Comune di Priverno con Delibera di Giunta Comunale, ha istituito il “Premio Camilla – Città di Priverno”, per la valorizzazione e il riconoscimento di esperienze meritevoli realizzate esclusivamente da donne.

Il Premio è un riconoscimento simbolico che si caratterizza per l’intento di valorizzare la figura femminile in tutte le sue forme pubbliche per affermare l’importanza della sua presenza e del suo operato nella società, nei diversi ambiti dell’arte, della cultura, dello sport, della formazione, delle imprese, delle professioni, del volontariato, dell’associazionismo, della letteratura, del giornalismo, della politica e delle istituzioni.

Attraverso di esso si vuole raccogliere un prezioso patrimonio etico, culturale e sociale da utilizzare quale esempio positivo per la formazione delle coscienze delle giovani generazioni, in particolare delle bambine e delle ragazze.

Il riconoscimento del merito e la valorizzazione della figura femminile sono posti alla base di una cultura che vuole promuovere e diffondere, soprattutto tra i più giovani, l’educazione al senso dell’impegno e l’educazione alle differenze di genere al fine di contribuire all’affermazione della donna in ogni campo, secondo i suoi desideri, le sue inclinazioni e le sue capacità, accanto all’uomo, nel riconoscimento e nel rispetto reciproci.

Il Premio, coinvolge per la sua realizzazione tante collaborazioni e iniziative, divenendo una buona occasione di presentare e far conoscere Priverno e il territorio nella Regione, e ben oltre di essa, al fine di attrarre presenze, avvicinandole e trattenendole intorno alla storia e alle bellezze della città.

In questo senso costituisce un’ulteriore leva di promozione e sviluppo turistico per la Città e il territorio.

Il “Premio Camilla – Città di Priverno”, nella sua Edizione Ordinaria è destinato esclusivamente a donne che abbiano compiuto almeno 16 anni, senza altri limiti di età, nate o residenti, al momento dell’attribuzione del Premio, almeno da un anno, nella Regione Lazio, che si siano distinte per merito in una delle sezioni.

Le candidature possono essere presentate direttamente dalle candidate interessate a partecipare alla selezione o da altre persone.

Le candidature vanno presentate compilando il modulo di candidatura presente sul sito www.comune.priverno.latina.it che va consegnato secondo le indicazioni in esso riportate, entro e non oltre il 31 agosto.

La cerimonia di premiazione della 3a edizione sarà ricca di iniziative e di ospiti di cui daremo presto informazioni.