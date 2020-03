Priverno, Comune e protezione civile insieme per la Spesa sospesa

Le misure restrittive per contenere i contagi da Coronavirus stanno mettendo a dura prova lavoratori e con il passare dei giorni sono sempre di più le famiglie senza introiti che non riescono a fare la spesa quotidiana. Il Governo sta intervenendo, ma nel frattempo il Comune di Priverno si è attivato per intervenire.

Insieme ai volontari della Protezione civile centro operativo Circe e della Croce rossa italiana comitato di Latina, è stato lanciato il progetto “Spesa sospesa” atto a promuovere la dignità delle famiglie residenti nel comune di Priverno che versano in stato di necessità durante la crisi economica causata dal Coronavirus.