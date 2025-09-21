Priverno, danneggia un’auto e il monumento ai tre carabinieri caduti: denunciato un uomo

Seminava il panico in centro con un machete e un bastone di legno, finendo per danneggiare un’auto e il monumento ai tre carabinieri caduti.

È accaduto a Priverno, dove un 31enne è stato denunciato per distruzione di bene culturale, danneggiamento aggravato e porto abusivo d’arma bianca.

Il soggetto, in evidente stato di forte alterazione psicofisica, si è poi dato alla fuga ed è stato prontamente inseguito dai carabinieri della stazione locale che, dopo averlo bloccato, hanno permesso ai sanitari del 118 di soccorrerlo e portarlo presso l’ospedale di Latina per gli accertamenti e le cure del caso