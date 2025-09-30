Priverno, disagi sulla linea ferroviaria: treno si ferma per due ore

Poco prima della stazione di Monte San Biagio, il treno Intercity Notte 1955 delle 20:31 da Roma Termini a Siracusa, dopo la galleria di Priverno il treno ha subito un guasto tecnico che lo ha costretto a un arresto forzato.

Trenitalia si è scusata per l’inconveniente e per il ritardo, chiedendo anche il soccorso dei volontari della Protezione Civile di Priverno, facendo portare 400 bottiglie d’acqua come riserva dei passeggeri. Il guasto della linea ha avuto delle ripercussioni anche su altri treni in transito sulla linea F17, il guasto successivamente si è risolto dopo due ore verso le 24, con la riapertura della linea.

I volontari della Protezione Civile hanno contribuito a consegnare le bottiglie d’acqua e a prestare assistenza per tutta la serata per prestare servizio anche nelle altre stazioni dove si erano fermati gli altri treni.