Priverno, disposta l’autopsia sul corpo di Willian Marras

La Procura di Latina ha disposto l’autopsia sulla salma di Willian Marras, deceduto domenica 3 novembre in un incidente stradale a Priverno. L’altro conducente coinvolto, un 36enne di Prossedi, è indagato per omicidio stradale. Il medico legale, dott. Gabriele Giuca, eseguirà l’autopsia per confermare la causa della morte. I familiari, assistiti da Studio3A-Valore S.p.A., cercano chiarezza e giustizia. Marras, giardiniere e manutentore, era molto amato a Priverno. La data dei funerali dipenderà dal nulla osta della Procura.