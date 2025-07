Priverno, evade l’Iva: 500mila euro di sequestro

I Finanzieri del Comando Provinciale di Latina hanno eseguito un decreto di sequestro preventivo, per un valore superiore a 500 mila euro nei confronti di una società di capitali operante nel settore edilizio a Priverno e del suo rappresentante legale. L’accusa riguarda la presunta omessa presentazione, per due annualità consecutive (2020 e 2021), delle dichiarazioni fiscali obbligatorie relative alle imposte dirette e all’IVA.

Le indagini, coordinate dalla Procura della Repubblica di Latina e delegate alla Compagnia di Terracina, hanno preso le mosse da una verifica fiscale approfondita che ha ricostruito un volume d’affari reale di circa 3 milioni di euro per il periodo in esame. Tuttavia, nonostante l’emissione di fatture per tali importi, la società non ha presentato le dovute dichiarazioni fiscali, causando un’evasione d’imposta IVA superiore a mezzo milione di euro.

Successivi accertamenti patrimoniali hanno permesso di individuare e sequestrare 6 immobili tra Priverno e Fiumicino, del valore pari al profitto del presunto reato. L’operazione testimonia l’impegno della Guardia di Finanza nel recupero delle somme illecitamente evade e nel contrasto alle forme di evasione fiscale, promuovendo la leale concorrenza tra le imprese e la tutela del mercato economico locale.

Va precisato che la misura cautelare è stata disposta nella fase delle indagini preliminari, e si applica la presunzione di non colpevolezza fino a sentenza definitiva.