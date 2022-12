Priverno, “Famiglie a Teatro”: oggi ultimo appuntamento

Si conclude questo fine settimana “Famiglie a teatro”, la rassegna di teatro ragazzi organizzata presso il Teatro Comunale Gigi Proietti di Priverno che da fine ottobre ha ospitato centinaia di famiglie entusiaste di trascorrere un divertente pomeriggio a teatro.

L’ultimo appuntamento in programma oggi 18 dicembre alle ore 17.30 è con lo spettacolo “Acrobazie” di Circo Diatonico, una piccola banda di fiati, guidata dall’organetto di Clara Graziano, autrice dei brani del gruppo, che propone un originalissimo repertorio ispirato al mondo del circo e dello spettacolo viaggiante, quali metaforiche rappresentazioni del nostro quotidiano, dove non mancano marcate influenze jazz, echi balcanici e richiami alla musica popolare italiana.

Sul palco ci saranno anche Gabriele Coen al sax soprano e clarinetto; Rosario Liberti al basso tuba e il mimo-giocoliere Gigi Capone che accompagnerà i musicisti con i suoi numeri da circo.

Insieme faranno vivere agli spettatori le magiche armonie e acrobazie dello spettacolo viaggiante, l’allegria e la malinconia, la magia del circo, la poetica del viaggio continuo, il brivido del trapezio.

Circo Diatonico attivo dal 1998, si è esibito in molti festival in Italia e in Europa, ed è prodotto da Fondazione Musica per Roma.

Informazioni e prenotazioni (anche WhatsApp) ai numeri telefonici 3286115020 – 3291099630.

Biglietto d’ingresso: € 5