Priverno, finiti i lavori dei Fossi di Colandrea e Pruneto

Si sono conclusi i lavori per la messa in sicurezza idrogeologica del Fosso di Colandrea e del Fosso di Pruneto. Un’opera realizzata dal Comune di Priverno e finanziata dalla Regione Lazio, con 2 milioni e seicentomila euro.

Domenica 5 febbraio, perciò, alle ore 15,00, all’inizio di via Fosso di Colandrea, presso la radura antistante le prime abitazioni, insieme ai residenti di Via Fosso Colandrea, Via Colle Menardo, via Colle Pagano e a tutti coloro che hanno vissuto questa lunga e bella esperienza, si festeggerà il completamento dei lavori che non solo hanno messo in sicurezza quel territorio ma ne hanno migliorato anche la viabilità con il rifacimento e l’illuminazione della strada.

I residenti di quelle zone, che dalla gravissima alluvione del 6 ottobre 2013 subirono notevoli danni per le colate di acqua e fango che investirono le loro abitazioni e attività produttive, hanno convissuto a lungo con la paura che ad ogni pioggia un po’ più abbondante si potessero verificare nuove alluvioni, come del resto è riaccaduto nell’ottobre del 2018, anche se con danni di entità minore.

Per questo, l’obiettivo prioritario dell’Amministrazione fu quello di risolvere un problema che rischiava di diventare sempre più grave e pericoloso e da qui un intenso lavoro per la ricerca dei finanziamenti necessari per mettere in sicurezza il territorio e per rifunzionalizzare i fossi che, ormai, a causa dei numerosi e disordinati interventi di urbanizzazione succedutisi negli anni, avevano perso la capacità di raccogliere e incanalare le acque piovane.