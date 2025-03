Priverno, folla commossa per l’ultimo saluto a Davide Leoni

Una folla commossa ha riempito la Cattedrale di Santa Maria e le strade di Priverno per dare l’ultimo saluto a Davide Leoni, il 19enne tragicamente scomparso nei giorni scorsi in un incidente stradale. Presenti non solo parenti e amici, ma anche i tifosi del Priverno, squadra di cui era grande sostenitore, e i compagni di squadra dell’Under 19 del Pontinia Calcio 1994, dove Davide giocava con passione.

A stringersi attorno alla famiglia anche i compagni dell’Istituto Teodosio Rossi, scuola che Davide frequentava con impegno e dedizione. Durante la cerimonia, l’omelia di don Alessandro Trani ha toccato profondamente i presenti, sottolineando il dolore per una vita spezzata troppo presto e il bisogno di custodire il ricordo di Davide con affetto.

Un lungo applauso e il lancio di palloncini bianchi hanno accompagnato il feretro, mentre Priverno, in un applauso carico di dolore, ha reso omaggio a un ragazzo che resterà per sempre nel cuore di chi lo ha conosciuto.