Priverno, Fossanova: arriva la 25° Festa Medievale

A Priverno, dall’11 al 13 agosto dalle ore 18:00, nel Borgo di Fossanova, ci sarà la 25° edizione della Festa Medievale, che, da ogni volta chiama migliaia di visitatori e turisti, avvolgendoli in una magica atmosfera tra presente e passato.

Organizzata dal Comune di Priverno, l’edizione del 2025, ancora dedicata a San Tommaso d’Aquino, di cui questo anno si celebra l’800 anniversario della nascita, la manifestazione si presenta ricca di proposte culturali e di un importante palinsesto, con i rimandi al Medioevo sono curati e rielaborati alla luce della qualità artistica degli spettacoli, della sicurezza e dell’accessibilità dei luoghi, del benessere e del divertimento delle persone.

Tutte le sere a partire dalle ore 18.00, sarà possibile assistere a spettacoli e suggestioni nel borgo, tra caroselli e sfilate, esibizioni e cortei storici degli sbandieratori, danze, rievocazioni di scherma medievale, falconeria, spettacoli musicali itineranti, giocoleria comica, giullarate, improvvisazioni, bolle di sapone giganti, equilibrismo, trampoli e commedie dell’arte, grandi spettacoli di fuoco e danza aerea.

Tre saranno i varchi di accesso alla manifestazione, serviti da parcheggi gratuiti e con possibilità di utilizzo di navette continue fra il parcheggio della Stazione ferroviaria e il Borgo di Fossanova.

Chi sceglierà di parcheggiare nell’area situata sulla via Sonninense (per chi proviene dall’Appia, a sx dell’incrocio tra la via Marittima e la via che conduce a Sonnino scalo), potrà accedere all’evento attraverso una suggestiva passeggiata su un tratto illuminato della Via Francigena fino a giungere al varco 3, situato alle spalle dell’Abbazia.

Il programma, le informazioni utili e i costi sul sito: festamedievalefossanova.it.