Priverno, furbetto del reddito: denunciato 73enne

Percepiva indebitamente il reddito di cittadinanza, questa l’accusa nei confronti di un 73enne di Priverno, scoperto dai carabinieri del Nucleo Investigativo di Latina.

I militari, dopo aver eseguito un’ordinanza di custodia cautelare al 73enne per associazione finalizzata allo spaccio di droga, hanno eseguito ulteriori indagini per verificare se l’uomo fosse in possesso dei requisiti per il percepimento del reddito di cittadinanza.

Da lì, il Nucleo Investigativo attraverso esami incrociati dei dati documentali, ha scoperto come l’uomo avesse fornito informazioni e dichiarazioni false che gli avevano permesso nel tempo di ricevere indebitamente il sussidio.

Pertanto l’uomo è stato denunciato alla Procura di Latina con i carabinieri che hanno comunicato all’INPS il fatto avviando l’interruzione del sussidio ed il recupero delle somme percepite.