Priverno, I.C. D’Aquino: La Polizia Stradale tra i banchi di scuola

Anche quest’anno, con grande soddisfazione, la Polizia di Stato, per il tramite degli operatori specializzati appartenenti alla Sezione Polizia Stradale di Latina, prosegue con incessante dedizione il suo impegno nella campagna di sensibilizzazione sulla circolazione stradale promossa all’interno degli istituti di istruzione della provincia di Latina.

Il “focus” degli incontri è basato sulla salvaguardia della vita umana: far conoscere i pericoli, dalla prospettiva degli operatori della Polizia Stradale, ai quali si può andare incontro non rispettando le regole del Codice della Strada, ed evidenziando i più comuni errori che possono, poi, portare ad incorrere in incidenti stradali.

Il progetto “Educazione Stradale” del 2023 ha avuto inizio presso l’Istituto Comprensivo “Tommaso d’Aquino” di Priverno nei plessi di Prossedi, Ceriara, San Lorenzo, per poi continuare agli Istituti Superiori “San Francesco” di Fondi e “Carlo e Nello Rosselli” di Aprilia.

Gli incontri, preparati in base all’età evolutiva degli studenti, hanno spaziato dal come si percorre e si attraversa una strada, al corretto uso della cintura di sicurezza, all’uso consapevole dei monopattini elettrici, fino, per i più grandi, alla delicata tematica dell’abuso di alcool o dell’assunzione di sostanze stupefacenti e le conseguenze, sia di carattere amministrativo che penale, di un incidente stradale causato da un guidatore in stato di alterazione psicofisica.

Notevoli sono i risultati fino ad oggi ottenuti: infatti, si contano 546 studenti che hanno partecipato alle lezioni nelle singole classi, accompagnati da un grande apprezzamento rivolto al progetto da parte del corpo docente e delle relative Dirigenze Scolastiche che, con l’occasione, si ringraziano.

Come da tradizione, nei prossimi giorni verrà dato avvio al progetto “Icaro 2023”, campagna di sicurezza stradale nata nel 2001 per diffondere tra gli adolescenti e i giovani ragazzi la cultura della sicurezza su strada. Inoltre, nelle medesime settimane, prenderà avvio il neofito progetto “Incroci”, che vede la partecipazione di tre specialità della Polizia di Stato, Polizia Stradale – Polizia Postale – Polizia Ferroviaria.