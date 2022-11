Priverno, il castello si San Martino aperto a Natale

La magia del Natale si rinnova al Castello di San Martino a Priverno. Dopo il successo dello scorso anno le porte del castello sono pronte ad aprirsi con tantissime novità, che renderanno il clima ancor più speciale.

Nel Comune di Priverno (LT), tra la Valle del fiume Amaseno e il borgo di Fossanova, il Castello di San Martino rappresenta una sorta di residenza fortificata a pianta quadrata, che si erge su due livelli più uno interrato.

All’ingresso è presente un bassorilievo in pietra calcarea raffigurante lo stemma della Famiglia Borghese di Terracina, e all’interno del Parco di San Martino è possibile seguire il sentiero naturalistico che offre uno spaccato della Flora e della Fauna mediterranea.

A partire da sabato 3 dicembre, artigianato, musica, mercatini di natale uniti a ottimo cibo, luminarie da togliere il fiato e animazione per i più piccoli saranno gli ingredienti principali di questo periodo di festa.

In questa atmosfera fantastica elfi, Babbo Natale, maghi, trampolieri accompagneranno i visitatori in un’esperienza magica e unica. Il Castello di San Martino sarà anche il luogo perfetto per acquistare pensieri di Natale grazie alla presenza di stand con i migliori prodotti del territorio e dell’artigianato locale.

Il Castello rimarrà aperto dal 3 al 6 gennaio 2023, ogni weekend dalle 15.00 alle 21.00 ma ci saranno anche aperture straordinarie nel giorno dell’Immacolata (8 dicembre, 10.00 – 13.00, 15.00 – 21.00), della Vigilia di Natale (24 dicembre, 10.00 – 16.00) e di San Silvestro (31 dicembre, 10.00 – 16.00).

I biglietti di ingresso possono essere acquistati direttamente sul sito www.castellodisanmartino.it.