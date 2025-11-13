Priverno, il futuro prende parola: si insedia il Consiglio delle Bambine e dei Bambini

Una mattinata dedicata all’ascolto, alla partecipazione e ai sogni dei più piccoli. Il 20 novembre, in occasione della Giornata Mondiale dei Diritti dell’Infanzia e dell’Adolescenza, la Ludoteca Comunale “Lucignolo” di Priverno ospiterà l’insediamento del nuovo Consiglio delle Bambine e dei Bambini 2025-2026.

L’iniziativa, realizzata con la collaborazione degli Istituti Comprensivi “Don Andrea Santoro” e “San Tommaso d’Aquino”, rappresenta un momento di grande valore civico e simbolico: un modo per dare spazio alle idee e alle proposte delle nuove generazioni, rendendole protagoniste della vita della città.

Priverno rinnova così la sua adesione al progetto regionale “Il Lazio, la Regione delle Bambine e dei Bambini”, promosso dal CNR attraverso l’Istituto di Scienze e Tecnologie della Cognizione, che mette al centro il diritto dei più piccoli a partecipare alle scelte che li riguardano.

Un piccolo ma significativo passo per costruire una città sempre più attenta, accogliente e davvero “a misura di bambino”.