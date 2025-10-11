Priverno, il “Palluzzi” torna a correre: affidata per quattro anni la gestione a Nissolino, Opes Latina e Broker Sport

Lo stadio “Antonio Palluzzi” di Ceriara di Priverno torna a splendere.

È stato infatti affidato per i prossimi quattro anni all’A.T.S. composta da Nissolino Intesatletica (capofila), Opes Latina, Fidal Latina e Broker Sport: una sinergia tutta pontina, che restituisce al territorio uno dei suoi impianti più storici e simbolici.

La firma del contratto, avvenuta ieri, segna l’inizio di una nuova stagione per la struttura da 500 posti: un punto di riferimento per lo sport locale, che ora si prepara a vivere una nuova fase di rilancio e valorizzazione. La pista di atletica, completamente rinnovata, è pronta ad accogliere gli atleti, mentre il campo da calcio è già in fase di risemina.

Sabato 18 ottobre è in programma il primo open day di atletica della Nissolino, una giornata di festa dedicata a bambini, ragazzi e famiglie, con la partecipazione dell’amministrazione comunale e delle realtà sportive del territorio.

Un segnale concreto di rinascita per lo sport privernate e per l’intera provincia di Latina, che ritrova così uno spazio aperto, moderno e condiviso, dove lo sport torna protagonista.