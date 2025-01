Priverno, in fila al bancomat sottrae i soldi ad una donna

E’ stato denunciato con l’accusa di furto aggravato il 57enne che a Priverno ha rubato i soldi ad una donna dopo che aveva appena prelevato. A denunciare il fatto avvenuto ad ottobre del 2024 era stata proprio quest’ultima, una 29enne della zona, che ha raccontato ai militari il tutto: cioè che mentre era intenta a prelevare da uno sportello ATM l’uomo si è avvicinato rubandogli il denaro.

I carabinieri della Stazione di Priverno hanno avviato un’indagine che, in tempo brevi, ha permesso di identificare l’identificare l’indagato quale autore del reato. Grazie alla visione delle immagini di video sorveglianza dell’ATM dell’ufficio postale del luogo, hanno potuto constatare come l’indagato si era impossessato della somma di 330,00 euro, richiesta pochi istanti prima dalla vittima, inizialmente non erogata per il malfunzionamento momentaneo dello sportello bancomat.