Priverno, incidente tra camion e furgone: interviene l’eliambulanza

Un grave incidente è avvenuto questa mattina a Priverno, in un tratto della strada provinciale Gricilli, dove un furgone ed un camion sono entrati in collisione intorno alle 8 del mattino. Sul posto immediato l’intervento dei sanitari, che hanno constatato come, per il conducente del furgone, ci fosse bisogno dell’eliambulanza. L’uomo, un 70enne del posto, è stato prontamente trasportato al San Camillo di Roma per ricevere le cure necessarie. L’autista del camion ha fortunatamente riportato solo lievi ferite, ed è stato trasportato al Goretti solo per accertamenti.

Ancora al vaglio delle autorità i motivi scatenanti l’impatto, che ha visto protagonisti i due mezzi, l’uno proveniente dalla corsia opposta all’altro.