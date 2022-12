Priverno, la Banda della Polizia di Stato per il concerto di Natale

Si esibirà in Concerto, presso l’Abbazia di Fossanova alle ore 18 di sabato prossimo la Banda Musicale della Polizia di Stato. Una bella storia che si ripete, questa volta in occasione delle festività più attese dell’anno, nel ricco calendario di Bianco Priverno 2022, per regalare un ulteriore momento di grande emozione e, con l’occasione, formulare gli auguri per il Natale.